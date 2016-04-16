"Днепр" забил пять мячей "Металлисту" и вышел на третье место в чемпионате Украины

Днепропетровский "Днепр" со счетом 5:0 разгромил харьковский "Металлист" в 22-м туре украинской Премьер-лиги и вышел на третье место в турнирной таблице.

В принципиальном противостоянии хозяева весь матч владели территориальным преимуществом и заслуженно победили. Первый мяч был забит на 32-й минуте после комбинации с участием трех игроков "Днепра". Андерсон Пико сделал длинную передачу с фланга, Роман Зозуля с края штрафной головой сбросил мяч Евгению Шахова, а тот легко поразил ворота соперника.

Во втором тайме "Днепр" заиграл еще более уверенно. Доминирование на поле воплотилось в гол Джона Руиса на 65-й минуте, когда бразилец сильным ударом из-за пределов штрафной поразил левый угол ворот "Металлиста".

После второго гола харьковчане окончательно посыпались, и уже спустя пять минут голом отметился Игорь Лучкевич. Полузащитник "Днепра" забил мяч первым же касанием после выхода на замену - он, перевисев в воздухе Каплиенко, головой замкнул очередную подачу Андерсона Пико со своего фланга.

Прошло еще три минуты, и "Днепр" забил четвертый мяч - Роман Зозуля заработал пенальти, который тут же реализовал сильным ударом в левый угол.

Разгром был довершен уже в компенсированное арбитром время, когда еще одним красивым ударом издали отметился Джон Руис - 5:0.

Таким образом, днепропетровская команда одержала тринадцатую победу в чемпионате, благодаря чему обошла в турнирной таблице Премьер-лиги луганскую "Зарю", которая сегодня уступила "Александрии" со счетом 0:2.

Днепр (Днепропетровск) - Металлист (Харьков) - 5:0 (1:0)

Голы: Шахов (32), Руис (65), Лучкевич (71), Зозуля (74, с пенальти), Руис (90+1)

Д: Лаштувка, Адамюк, Сваток, Чигринский, Андерсон Пико, Шахов (Лучкевич, 70), Политыло, Руис, Безус (Ротань, 46), Бруно Гама, Зозуля (Матеус, 75)

М: Ильющенков, Зубейко, Полянский, Зотько, Соболь (Родич, 72), Харатин, Касьянов (Рыжук, 77), Третьяков, Каплиенко, Приемов, Корнев

Предупреждения: Андерсон Пико, Ротань - Третьяков, Зотько