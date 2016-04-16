Тимощук задумывается об окончании карьеры в футбольной сборной Украины

Полузащитник казахстанского "Кайрата" Анатолий Тимощук после Евро-2016 может завершить карьеру в национальной сборной Украины. Об этом он сказал в интервью sports.kz.

"После чемпионата Европы я не исключаю варианта с завершением карьеры в национальной сборной, в которой играю 16 лет", - заявил Тимощук.

Он также отметил, что каждый свой вызов в национальную команду воспринимает как экзамен.

"Для себя каждый вызов в сборную, не умаляя ответственности в клубе, я расцениваю как экзамен. Как говорит тренер сборной, за клуб болеет какое-то определенное количество болельщиков, а за сборную — вся страна", - сказал 37-летний футболист.

По словам Тимощука, у него есть хорошие шансы на попадание в заявку сборной на Евро-2016.

"Шансы расцениваю как хорошие. В конце марта сборная провела два матча и оба выиграла. Против Кипра я вышел на замену, а в игре с Уэльсом остался на скамейке запасных. Не скажу, что действовал безупречно и мне все понравилось в своей игре. Но такие матчи полезны для футболиста, чтобы понять свои ошибки, проанализировать их, для того чтобы в следующих встречах играть лучше", - добавил полузащитник.

Анатолий Тимощук дебютировал в сборной Украины в 2000 году. На данный момент он провел за нее 142 матча и является безусловным рекорсменом команды по этому показателю.