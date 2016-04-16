Луганская "Заря" неожиданно уступила в Александрии

ФК "Александрия" в первом матче 22-й тура украинской Премьер-лиги неожиданно обыграла луганскую "Зарю" со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит в начале второго тайма усилиями двух полузащитников "Александрии". Дмитрий Леонов совершил длинный рейд по правому флангу и сбросил мяч под удар Артему Полярусу, который точно отправил мяч в левый нижний угол ворот "Зари".

В оставшееся время гости имели несколько опасных моментов, чтобы сравнять счет, но гол вновь забила "Александрия". На 89-й минуте Василий Грицук со штрафного элегантно перебросил стенку "Зари", направив мяч в правый угол ворот Никиты Шевченко.

Уступив в Александрии, "Заря" может пропустить на третье место в чемпионате УПЛ днепропетровский "Днепр". Команды в турнирной таблице УПЛ разделяет лишь одно очко, но подопечные Мирона Маркевича свой матч тура проведут позже, когда встретятся харьковским "Металлистом".

ФК Александрия - Заря (Луганск) - 2:0 (0:0)

Голы: Полярус (48), Грицук (89)

А: Новак (Леванидов, 79), Микицей, Басов, Шендрик, Чеботарев, Запорожан, Банада, Старенький (Козак, 58), Леонов (Грицук, 65), Полярус, Пономарь;

З: Н.Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Каменюка, Гордиенко, Сухоцкий (Любенович, 46), Караваев, Танковский (Чайковский, 46), Тотовицкий, Будковский (Безбородько, 67);

Предупреждения: Басов, Шендрик - Танковский, Форстер.