Премьер-лига, 22-й тур, "Днепр" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает на своем поле харьковский "Металлист".

Встречаются команды, которые занимают 4-е и 10-е места в турнирной таблице.

Недавнее отставание «Днепра» в 10 очков от бронзовой позиции, благодаря 4-матчевой победной серии, где нашлось место для двух выигрышей у соперников, идущих выше, сократили это расстояние до минимума. А прогноз для днепропетровцев стоит назвать оптимистичным, ведь все главные конкуренты не значатся в календаре оставшихся игр сезона. Хотя записывать по 3 балла в оставшихся турах подопечным Мирона Маркевича преждевременно. Причин две – иногда коллектив под его руководством за короткий срок теряет всю свою игровую привлекательность и высокую боеспособность. Во-вторых, год назад в подобной же ситуации ослабленный «Металлист» сумел в Днепропетровске устоять и сохранить безголевую ничью.

На сегодня харьковчане еще не побеждали на чужих полях с начала соревнований, по количеству забитых мячей опережают только «Говерлу», а пропустили после фиаско с «Шахтером» вообще больше всех соперников.

Если же сейчас днепряне победят, они возьмут у принципиального оппонента 6 очков в одном сезоне впервые после сезона 2004/2005 гг. Первый мяч во встрече станет 100-м за время данного противостояния.

На котировках букмекерских контор "Днепр" считается явным фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1,07 к 1, в то время как на ничью - 8,32 к 1, а на победу "Металлиста" - 25,59 к 1.

Матч "Днепр" - "Металлист" начнется на "Днепр-Арене" в Днепропетровске в 17.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.