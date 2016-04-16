Капитан "Шахтера" стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

Капитан и защитник донецкого "Шахтера" Дарио Срна был признан игроком недели Лиги Европы по итогам ответных четвертьфинальных матчей турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По результатам опроса, Дарио Срна набрал 45% голосов болельщиков, опередив Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" (30%), Седрика Бакамбу из "Вильярреала" (20%) и Кевина Гамейро из "Севильи" (5%).

Кроме того, официальный сайт УЕФА опубликовал сборную недели турнира. Туда, кроме Дарио Срны, попали еще два футболиста "Шахтера" - защитник Иван Ордец и полузащитник Виктор Коваленко.

Как сообщал УНИАН ранее, донецкий "Шахтер", обыграв португальскую "Брагу" со счетом 4:0, вышел в полуфинал Лиги Европы. В этом матче Дарио Срна реализовал пенальти, а также отдал две голевые передачи.

Кроме того, матч с "Брагой" стал для Срны 486 в футболке "Шахтера". Таким образом он стал рекордсеном украинского клуба по количеству проведенных за него матчей.

В полуфинале Лиги Европы "Шахтер" померяется силами с "Севильей".