"Шахтер" перенес матч с "Динамо" из Запорожья во Львов

Донецкий "Шахтер" решил перенести матч 24-го тура украинской Премьер-Лиги (УПЛ) из Запорожья во Львов. Об этом сообщает Football.ua, ссылаясь на информацию телеканала "Футбол".

Причина переноса - непростой календарь донецкой команды. 28 апреля во Львове "горняки" проведут первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Севильи", а уже 1 мая должны сыграть с "Динамо". Чтобы сэкономить силы футболистам, было решено отказаться от перелета и остаться во Львове.

Как сообщал УНИАН, ранее матч "Шахтера" с "Динамо" планировали сыграть на запорожской "Славутич-Арене".

Сегодня, узнав о результатах жеребьевки Лиги Европы, главный тренер донецкой команды Мирча Луческу отметил, что клубу стоит "подумать о восстановлении футболистов, чтобы они были хорошо готовы ко всем трем матчам".