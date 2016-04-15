ФФУ присудила ужгородской "Говерле" два технических поражения

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины засчитал ужгородской "Говерле" два технических поражения со счетом 0:3 в матчах с донецким "Олимпиком" и одесским "Черноморцем", сообщает официальный сайт ФФУ.

Причина наказания состоит в том, что в этих встречах "Говерла" использовала дисквалифицированного футболиста Виталия Ягодинского и тренера Алексея Величко.

Также ужгородский клуб был оштрафован на 20 тысяч гривен за матч с "Олимпиком" и на 40 тысяч гривен за матч с "Черноморцем".

Напомним, что "Говерла" уступила в обоих встречах. Игру с "Олимпиком" ужгородцы проиграли со счетом 0:2, с "Черноморцем" – 0:1.

Ранее в ФФУ заявляли, что матч "Черноморец" - "Говерла" мог носить договорной характер.

Кроме того, президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Владимир Генинсон отмечал, что "Говерле" необходимо до начала сезона рассчитаться с игроками, иначе она не получит аттестат для участия в УПЛ на следующий сезон.