В "Севилье" называют "Шахтер" очень непростым соперником

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи считает, что донецкий "Шахтер" является непростым соперником для испанского клуба в полуфинале Лиги Европы. Об этом он сказал сразу после жеребьевки турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы хотели избежать встречи с испанской командой в полуфинале. Нам это удалось, но теперь предстоит обыграть "Шахтер", очень непростого соперника", - сказал функционер.

Он также поделился некоторыми знаниями об украинской команде.

"У них есть хорошие бразильские игроки и опытные футболисты вроде Дарио [Срна] и [Андрея] Пятова. Это сильная команда, но я верю в "Севилью", - заявил Мончи.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу, комментируя результаты жеребьевки Лиги Европы, отметил, что "Севилья" имеет преимущество в противостоянии, так как ответный матч проведет на родном стадионе.