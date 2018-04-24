"Шахтер": полуфинал с претензиями на Кубок

Присутствие украинских полпредов в решающих стадиях Лиги Европы становится хорошей привычкой. Если год назад днепропетровский «Днепр» абсолютно неожиданно дошел до финала, то теперь одним из участников полуфинала стал «Шахтер». Учитывая, что соперников уровня Топ-грандов европейского футбола здесь быть не может априори (все-таки это не Лига чемпионов), у горняков весьма хорошие шансы дойти до финала и, в итоге, выиграть этот турнир. Если год назад «Днепру» чуть-чуть не хватило везения и опыта участия в решающих матчах еврокубка, то матерый «Шахтер», уже имеющий за плечами и победу в ЛЕ, и выход в четвертьфинал ЛЧ, вполне может претендовать на второй по значимости евротрофей. Один раз свою птицу удачи он уже поймал в Стамбуле-2009. Теперь потихоньку наступает черед «Базеля»-2016…

В четвертьфинале нынешнего турнира горнякам выпало играть с португальской «Брагой». Да, со жребием горнякам откровенно повезло. Судьба уберегла донецкую команду от встреч с «Ливерпулем», «Боруссией» или кем-то из испанцев. К слову, и на предыдущей стадии жребий был вполне благосклонен к «Шахтеру», преподнеся ему в качестве соперника далеко не самый грозный бельгийский «Андерлехт». Возможно, это компенсация за, без преувеличения, жестокий жребий группового турнира Лиги чемпионов, где горнякам достались «Реал» и ПСЖ. На тот момент эти суперклубы входили в четверку главных фаворитов ЛЧ-2015/16.

Плюс, весной болельщики и специалисты увидели совершенно иной «Шахтер». Не тот, к которому привыкли. Не тот, который, по результатам группового турнира Лиги чемпионов, вошел в шестерку лучших команд по владению мячом (даже с такими соперниками по группе). Зимой Луческу перестроил команду до неузнаваемости. Понимая, что у него нет ресурсов для игры в контроль мяча, а если продолжать делать это, соперники тебя будут постоянно наказывать, на евроарене румын заставил команду играть вторым номером. Так, среди участников ¼ финала Лиги Европы «Шахтер» меньше всех владел мячом. Акцент сделан на надежную оборону и эффективную контригру. И, что самое поразительное, радикальная тактическая перестройка приносит горняками желанный результат. Результат, на который, если быть откровенным до конца, очень мало кто рассчитывал.

Наконец, у «Шахтера» внезапно появилась надежность в обороне. В шести матчах плей-офф Лиги Европы в ворота Андрея Пятова влетело только два мяча. Сразу четыре матча из шести Пятов отстоял на ноль. Для всегда «бесшабашного» «Шахтера» это какие-то умопомрачительные цифры. Для сравнения можно посмотреть, сколько «Шахтер» пропускает в чемпионате Украины. Одна только днепродзержинская «Сталь» в одном матче забила «Шахтеру» больше, чем «Шальке», «Андерлехт» и «Брага» вместе взятые в шести поединках. И это при том, что из-за постоянных дисквалификаций «Шахтер» крайне редко играет основной парой центральных защитников. То ли Кучер, то ли Ракицкий из-за перебора желтых карточек регулярно пропускают решающие матчи. Тем не менее, выходящий на подмену Иван Ордец в еврокубках картины не портит, хотя в чемпионате Украины к нему и еще одному резервисту - Кривцову - очень много претензий.

Как это ни странно, дисквалификация бразильца Фреда тоже пошла «Шахтеру» во благо. Его место в середине поля занял Максим Малышев. Молодой украинец гораздо сильнее бразильца в оборонительной игре. И хотя Малышев пока не настолько хорош в созидании, свои непосредственные обязанности на поле он выполняет очень качественно. А вместе с Тарасом Степаненко «Шахтер» получил очень мощный и надежный центр поля, чего раньше у горняков не было. Практически всегда одним из двух центральных полузащитников «Шахтера» был бразилец, нацеленный на атаку. А поскольку кудесники мяча по своей природе не слишком склонны к разрушительным действиям, надежность обороны команды от этого хромала.

Еще один парадокс заключается в том, что оборона «Шахтера» стала надежнее и благодаря введению в стартовый состав атакующего полузащитника Виктора Коваленко. Номинально он заменил Алекса Тейшеру, который был освобожден от оборонительных функций и играл исключительно на атаку. А вот Коваленко отрабатывает и в атаке, и в обороне. Он постоянно вступает в борьбу, участвует в отборе, не боится единоборств, прессингует соперников. Собственно, при потере мяча оборона «Шахтера» начинается именно с него.

Как оказалось, «Шахтер» и «Брага» – команды совершенно разного уровня. Горняки обыграли португальцев по всем параметрам. Изначально было понятно, что «Брага» подходит «Шахтеру» по своей игровой философии. Она стремится играть в контроль мяча, а нынешнему составу горняков только это и нужно. Пожалуй, сомнения относительно будущего полуфиналиста возникали только по ходу первого тайма португальского поединка. Тогда «Шахтер» только и делал, что оборонялся, а в атаке у него почти ничего не получалось. Но, благодаря голу, после перерыва горняки чувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Шансов у «Браги» не было никаких. Во Львове же «Брага» и вовсе практически не сопротивлялась. Она просто ничего не могла сделать. И дело даже не в том, что судья не назначил абсолютно очевидный пенальти в ворота горняков. Это было начало матча и у португальцев было предостаточно времени, чтобы все-таки повернуть ход игры в свою сторону. Но…

Заслуживает внимания и тот факт, как здорово Мирча Луческу разбирает игру команд, возглавляемых более молодыми коллегами. Огромная разница в возрасте и опыте наставников была во всех еврокубковых противостояниях «Шахтера» этого года. Наставники «Шальке», «Андерлехта» и «Браги» годятся Луческу в сыновья, их опыт несоизмерим, и эта разница чувствовалась едва ли не в каждом поединке. Тактически Луческу не проиграл ни одной дуэли этой весной. Более того, «Шахтер» дошел до полуфинала исключительно благодаря командной игре, и выделить кого-то одного в нынешнем составе сложно. В последнее время много говорят о лидерских качествах Тайсона, и с этим тяжело не согласиться. Но где был бы Тайсон, если бы оборона «Шахтера» вдруг не начала демонстрировать несвойственную для себя надежность?

Отходя от еврокубковой темы, можно задаться вопросом: а что ж это такой «Шахтер» да так неудачно в национальном чемпионате играет, где уже на 5 баллов отстает от «Динамо»? Перестраиваться с еврокубков на чемпионат было сложно всем и всегда. А тем более – клубам из Украины, традиционно заточенным на успех в Европе. Дело в том, что «Шахтеру» приходится перестраиваться не только психологически, но и тактически. Как играют против горняков в Украине, лишний раз напоминать не стоит. Если в еврокубках команда только и делает, что выжидает ошибку соперника, то в Украине ситуация меняется на 180 градусов. Здесь уже «Шахтеру» приходится биться о железобетонную оборону оппонентов, и не всегда это приносит результат.

Справедливости ради стоит отметить, что и возможности для ротации состава у нынешнего «Шахтера» не слишком велики. Если все здоровы и нет дисквалифицированных, стартовый состав горняков читается без малейшего риска ошибиться. Вопросов или даже минимальных колебаний нет ни по одной позиции. А если кто-то из основных садится на лавку, этот тут же приводит к снижению качества игры. Причем это касается абсолютно всех линий – от вратарской до атакующей. Вот и получается, что к равноценной борьбе на двух фронтах нынешний «Шахтер» попросту не готов – ни кадрово, ни ментально, ни физически. И, скорее всего, титула чемпиона страны «Шахтеру» в этом сезоне не видать.

Но если команда сумеет выиграть Лигу Европы, неудачу на внутренней арене никто вспоминать не будет.

Вот только в пятницу на милость жребия рассчитывать не приходилось. Если на трех предыдущих стадиях потенциальных соперников вполне можно было поделить на желанных и не очень, то теперь такой дележ был невозможен в принципе. Дело в том, что и «Ливерпуль», и «Севилью», и «Вильярреал» легкими оппонентами не назовешь при всем желании. Если против «Андерлехта» и «Браги» шансы «Шахтера» изначально котировались намного выше, то теперь ситуация совершенно противоположная. Из оставшейся четверки именно горняки, по мнению букмекеров, имеют наименьшие шансы выиграть Лигу Европы.

В соперники «Шахтера» по полуфиналу жребий определил «Севилью». Ту самую, которая выиграла две последние Лиги Европы, которая обыграла «Днепр» в финале предыдущего розыгрыша, которая завоевала два подряд Кубка УЕФА в середине «нулевых». И хотя все потенциальные соперники «Шахтера» были очень непростыми, «Севилья» в ее нынешнем состоянии кажется более приемлемым вариантом, чем «Вильярреал» или «Ливерпуль». На данный момент она точно уступает «Вильярреалу». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на турнирную таблицу чемпионата Испании. К тому же «Севилья», как и в случае с «Брагой», подходит горнякам стилистически. В отличие от того же «Вильярреала», который в этом сезоне очень строго и надежно действует в обороне.

О «Севилье» ничего подобного не скажешь. Более того, она проводит далеко не лучший сезон на внутренней арене, а в последнее время и вовсе не блещет. До поры до времени она выигрывала все домашние матчи, а совсем недавно уступила дома «Реал Сосьедад» и «Атлетику». «Севилья» безобразно играет на выезде – это единственная команда из пятерки европейских топ-чемпионатов, которая в этом сезоне ни разу не победила на выезде (в рамках национального чемпионата). «Севилья» всегда стремится играть в атаку, что тоже на руку «Шахтеру». Ее оборона не слишком надежна, не впечатляет голкипер. Если в чемпионате ворота «Севильи» защищает Серхио Рико (кандидат в сборную Испании), то на евроарене играет Давид Сорья. И надежностью он, прямо скажем, не блещет.

«Шахтер» и «Севилья» на евроарене сыграют не впервые. Нельзя не вспомнить их противостояние в сезоне 2006/07, когда команды пересеклись в 1/8 финала Кубка УЕФА. Тогда в драматическом противостоянии победу с общим счетом 5:4 добыла испанская команда. Матчи в Донецке и Севилье завершились результативными ничьими с одинаковым счетом 2:2. А решающий гол севильского голкипера Палопа в ответном матче в Донецке, не пустившего «Шахтер» в следующий раунд, забыть невозможно.

В общем, шансы у «Шахтера» снова есть. И шансы эти совсем неплохие. «Севилья» сейчас не в лучшей форме, «Севилья» подходит «Шахтеру» с точки зрения тактики, да и чисто теоретически выиграть Лигу Европы трижды подряд очень сложно.

И, конечно, нельзя не сказать об экс-игроке днепропетровского «Днепра» украинце Коноплянке, выступающем в «Севилье». Евгений уже восстановился после травмы, из-за которой пропустил мартовские матчи сборной Украины. Сейчас Коноплянка в каждом матче выходит на замену. Так было и вчера – в ответной игре против «Атлетика». Коноплянка появился на поле в середине второго тайма, был довольно активен и не подвел свою команду в серии послематчевых пенальти.

Как-то будет в матчах с «Шахтером».

Кирилл Стадниченко