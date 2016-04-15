Луческу: "Возможно, "Шахтеру" было бы удобнее играть с "Ливерпулем"

Главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу считает, что для "Шахтера" самым удобным соперником в полуфинале Лиги Европы мог бы стать английский "Ливерпуль". Об этом он сказал после жеребьевки турнира, во время которой донецкому клубу в соперники досталась испанская "Севилья", сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Мне без разницы, с кем нас свел жребий на этой стадии. Все команды хорошие и очень сильные. Хотя, возможно, при той игре, которую мы сегодня показываем, нам было бы удобнее встретиться с "Ливерпулем". С испанскими командами сложнее – они исповедуют примерно такой же техничный футбол, как и мы", - считает Луческу.

Наставник "горняков" также отметил, что "Севилья" из года в год делает ставку на выступление в Лиге Европы, так как в домашнем чемпионате практически не имеет шансов на победу. "Но и мы хорошо подготовимся!", - заверил Луческу.

При этом, главный тренер "Шахтера" подчеркнул что у "Севильи" есть небольшое преимущество в противостоянии, так как первый матч команды сыграют в Украине.

"Конечно, ["Шахтеру"] предпочтительнее было бы провести ответный матч дома: мы бы уже хорошо изучили потенциал соперника. Обычно в первой встрече команды еще недостаточно знают друг друга, поэтому присутствует определенная настороженность. В ответных же поединках игра идет совсем по-другому. Может быть, это преимущество "Севильи" - второй матч они проведут на своем поле, при своих болельщиках", - добавил специалист.

Луческу напомнил, что между поединками с "Севильей" донецкой команде предстоит провести сложный матч чемпионата Украины против киевского "Динамо". "Поэтому нужно будет подумать о восстановлении футболистов, чтобы они были хорошо готовы ко всем трем поединкам", - заключил главный тренер "Шахтера".

Как сообщал УНИАН ранее, в полуфинале Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет с испанской "Севильей", которая является действующим чемпионом Лиги Европы.