Испанский "Депортиво" намерен усилиться футболистом "Днепра"

Испанский "Депортиво" из Ла-Коруньи планирует следующим летом усилить свой состав полузащитником днепропетровского "Днепра" Бруно Гамой, сообщает La Opinion Coruna.

Летом у португальца заканчивается контракт с украинским клубом, и он может перейти в "Депортиво" на правах свободного агента. В 2011-2013 годах он уже выступал за галисийскую команду, откуда и перешел в "Днепр"

Издание отмечает, что в 2013 году Бруно Гама пришел в "Днепр" по приглашению тогдашнего тренера украинской команды Хуанде Рамоса. Однако вскоре испанский специалист покинул Украину, а роль Бруно Гамы в "Днепре" стала менее важной.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги полузащитник провел 18 матчей, из которых лишь половину начинал в основном составе.

Как сообщал УНИАН, в последнем туре Премьер-лиги "Днепр" добыл волевую победу над луганской "Зарей" со счетом 2:1. Бруно Гама вышел в основном составе, но после перерыва при счете 0:0 был заменен.