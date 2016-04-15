Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы сыграет с "Севильей"

Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы встретится с испанской "Севильей". Об этом стало известно после жеребьевки турнира, которая сегодня состоялась в швейцарском Ньоне.

В другой полуфинальной паре Лиги Европы сыграют испанский "Вильярреал" и английский "Ливерпуль".

Первые матчи этапа состоятся 28 апреля, ответные поединки - 5 мая. Хозяевами первых встреч будут "Шахтер" и "Вильярреал".

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в швейцарском Базеле на стадионе "Сейнт-Якоб Парк". Арена на еврокубковых матчах вмещает 37,5 тысяч зрителей, но может быть расширена до 42,5 тысяч мест.

Номинальным хозяином финала станет победитель полуфинальной пары "Вильярреал" - "Ливерпуль".

Донецкий "Шахтер" последний раз встречался с "Севильей" в сезоне 2006/07, когда команды пересеклись в 1/8 финала Кубка УЕФА. Тогда в драматическом противостоянии победу с общим счетом 5:4 добыла испанская команда.

В сезоне 2014/15 "Севилья" стала обладателем Лиги Европы, обыграв в финале днепропетровский "Днепр".

Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Лиги Европы "Шахтер выиграл оба матча у португальской "Браги" с общим счетом 6:1.