Жеребьевка Лиги чемпионов: "Реал" в полуфинале попал на "Манчестер Сити", "Бавария" - на "Атлетико"

В полуфиналах футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал Мадрид" сыграет с "Манчестер Сити", а мадридский "Атлетико" - с мюнхенской "Баварией".

Это стало известно по итогам жеребьевки, которая сегодня состоялась в швейцарском Ньоне.

Первые полуфинальные матчи пройдут 26-27 апреля, ответные - 3-4 мая. Хозяевами первых поединков будут "Манчестер Сити" и "Атлетико".

Финал состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" 28 мая. Эта арена уже принимала главный матч ЛЧ в 2001 году - тогда немецкая "Бавария" в серии пенальти обыграла испанскую "Валенсию".

Во время жеребьевки также стало известно о том, что номинальным хозяином финала станет победитель пары "Реал" - "Манчестер Сити".