Срна претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал одним из четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Другими номинантами являются форвард "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, форвард "Вильярреала" Седрик Бакамбю и форвард "Севильи" Кевин Гамейро.

Победителя номинации определят своим голосованием болельщики.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0. В этой игре Срна забил с пенальти первый мяч "горняков", а также поучаствовал во втором и третьем голе своей команды. Именно после фланговых передач хорватского защитника отличались Рикардо Феррейра и Виктор Коваленко.

Матч против "Браги" стал для Дарио Срны 486-м в футболке "Шахтера". Таким образом он стал рекордсменом донецкой команды по проведенным за нее поединкам.

На предыдущей неделе лучшим игроком Лиги Европы стал другой защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.