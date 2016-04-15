Срна претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы

12:02, 15 апреля 2016
Футбол
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Капитан "горняков" - один из четырех претендентов на это звание.

Срна может стать лучшим игроком недели / REUTERS

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна стал одним из четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Другими номинантами являются форвард "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, форвард "Вильярреала" Седрик Бакамбю и форвард "Севильи" Кевин Гамейро.

Победителя номинации определят своим голосованием болельщики.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0. В этой игре Срна забил с пенальти первый мяч "горняков", а также поучаствовал во втором и третьем голе своей команды. Именно после фланговых передач хорватского защитника отличались Рикардо Феррейра и Виктор Коваленко.

Матч против "Браги" стал для Дарио Срны 486-м в футболке "Шахтера". Таким образом он стал рекордсменом донецкой команды по проведенным за нее поединкам.

На предыдущей неделе лучшим игроком Лиги Европы стал другой защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

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