Защитник "Шахтера" Кучер рад, что игра с "Брагой" получилась красочной

Защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер рад, что четвертьфинальный поединок Лиги Европы его команды против "Браги" получился красочным. Об этом он сказал после игры с португальской командой, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

"Сегодня главной задачей "Шахтера" было выйти в полуфинал. Но хорошо, что получилась красочная игра. Мы реализовали свои моменты, хотя были эпизоды, когда могли еще больше закрепить преимущество. Хочу поблагодарить болельщиков, которые нас поддерживали!", - сказал Кучер.

Он также прокомментировал игровой момент в первом тайме встречи, когда арбитр мог назначить пенальти в ворота "Шахтера", но не сделал этого.

"Сложно сказать, был ли пенальти, когда я пошел в подкат. 50 на 50, на усмотрение судьи. Перед этим в Браге, например, не поставили пенальти за фолы португальцев на наших футболистах", - добавил защитник.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0.