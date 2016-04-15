Букмекеры все еще не верят в победу "Шахтера" в Лиге Европы

Одна из самых авторитетных букмекерских контор мира William Hill считает, что у донецкого "Шахтера" наименьшие шансы стать чемпионом Лиги Европы.

После четвертьфинальных матчей ЛЕ букмекеры обновили коэффициенты на победу в этом турнире. Фаворитом считается английский "Ливерпуль" с показателем 2,75.

Шансы испанских "Вильярреала" и "Севильи" на победу, по мнению букмекеров, равны. Возле них стоит коэффициент 3,5.

Наконец, в случае победы "Шахтера", можно выиграть сумму ровно в пять раз большую поставленных на украинскую команду денег.

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0.