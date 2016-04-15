Тренер "Браги" Фонсека: "Не были похожи сами на себя"

На послематчевой пресс-конференции он отметил, что этот результат очень тяжелый для команды, сообщает Football.ua.

"Сегодняшний результат – очень тяжелый для нас. Первые 20 минут мы пытались контролировать игру, потом сникли. Не были похожи сами на себя. Сегодня на поле была не та Брага, к которой все привыкли. Результат справедливый, Шахтер заслуженно победил", — заявил наставник португальцев.

"Должны были показывать более агрессивный футбол, играть строже в защите. Шахтер был лучше нас, соперник заслужил выход в следующую стадию".

"На самом деле мы добились очень многого. В команде 14 новых игроков, 13 из которых даже не играли в групповом этапе Лиги Европы. Скоро нам играть с Бенфикой в Кубке Португалии, а в этом турнире мы выступали хорошо до встречи с Шахтером".

"Скоро заканчивается сезон. Нам есть, куда расти, что совершенствовать. Будем бороться за призы во внутренних соревнованиях".

"Два автогола одного игрока в одном матче? Таких ситуаций в своей карьере не припомню. Это не самая главная проблема. Рикардо Феррейра - очень молодой игрок, который впервые вышел на поле в матче Лиги Европы. Не думаю, что его можно осуждать за это".

"Должен поблагодарить за то, как нас приняли, во Львове. Мы погуляли по красивому городу с улыбчивыми людьми. Нам понравилось здесь. Лично я буду болеть за то, чтобы Шахтер выиграл эту Лигу Европы. Надеюсь, и мои футболисты тоже".

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы "Шахтер"обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0.