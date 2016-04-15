Появилось видео празднования игроков из раздевалки "Шахтера"

01:03, 15 апреля 2016
Футбол
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В сети появилось видео празднования игроков "Шахтера" из раздевалки команды.

REUTERS

Соответствующую видеозапись футбольный клуб "Шахтер" разместил на своей странице в Facebook.

На видео довольные игроки и персонал клуба в раздевалке "Арены Львов" собираются для группового фото.

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Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер", обыграв в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы на "Арене Львов" португальскую "Брагу" со счетом 4:0, вышел в полуфинал этого турнира.

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