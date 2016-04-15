Порошенко назвал "блистательной" игру "Шахтера" против "Браги"

Президент Украины Петр Порошенко на своих страницах в социальных сетях Facebook и Twitter поздравил "Шахтер" c победой в четвертьфинале Лиги Европы над "Брагой" (4:0) и выходом команды в полуфинал этого турнира.

"Благодарим за эту блистательную игру, "Шахтер"! С победой всех нас!", - говорится в сообщении президента.

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы донецкий "Шахтер" переиграл "Брагу" со счетом 4:0 и вышел в полуфинал этого турнира.