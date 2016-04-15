Капитан "Шахтера" Срна про матч с "Брагой": "Заслуженно вышли в полуфинал"

33-летний капитан сборной Хорватии и "Шахтера", рекордсмен донецкого клуба (486) по количеству игр в футболке горняков Дарио Срна прокомментировал игру в эфире телеканала "Футбол 1".

"Все получилось. Прекрасный вечер для меня, для болельщиков, для Шахтера", — заявил хорват.

"Считаю, что Шахтер заслужил этот выход в полуфинал. Тяжело описать свои эмоции. Должен поблагодарить свою семью, без них ничего бы не получилось. Кроме того, большое спасибо президенту клуба, болельщикам. Без них так же не было бы моего рекорда. Все меня поздравили, большое спасибо болельщикам, которые вывесили мою футболку".

"В начале игры у нас были проблемы, но пенальти помог нам. Затем взяли игру под свой контроль и заслуженно вышли в полуфинал. Бились за каждый мяч. Ничего странного, что "Шахтер" в полуфинале ЛЕ. Сейчас у нас сложный этап, вы сами знаете. Будем биться до конца на трех фронтах".

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы "Шахтер"обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0. Срна забил первый гол в матче, реализовав пенальти.