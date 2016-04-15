Лига Европы. Матч-триллер "Ливерпуля" и "Боруссии", "Вильярреал" и "Севилья" вышли в полуфинал

Английский "Ливерпуль", а также испанские "Вильярреал" и "Севилья" присоединились к "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы.

"Ливерпуль", который в первом матче с дортмундской "Боруссией" сыграл вничью 1:1, сегодня смог выиграть со счетом 4:3. Причем, после первого тайма англичане уступали со счетом 0:2, а уже по ходу второго тайма - 1:3. Победный гол подопечные Юргена Клоппа забили в компенсированное арбитром время.

В других поединках "Вильярреал" обыграл "Спарту" 4:2, а "Севилья", уступив "Атлетику" из Бильбао со счетом 1:2, вышла в полуфинал после серии пенальти. Украинский полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка по ходу матча получил желтую карточку и реализовал свой удар в серии одиннадцатиметровых.

Ливерпуль (Англия) - Боруссия (Дортмунд) - 4:3 (0:2)

Голы: Ориги (48), Коутиньо (66), Сахо (78), Ловрен (90+1) - Мхитарян (5), Обамеянг (9), Ройс (57)

Первый матч - 1:1

Спарта (Чехия) - Вильярреал (Испания) - 2:4 (0:3)

Голы: Дочкал (65), Крейчи (70) - Бакамбу (5), Кастильехо (43), Сориано (45+1), Бакамбу (49).

Первый матч - 2:1

Севилья (Испания) - Атлетик (Испания) - 1:2 (0:0); В серии пенальти - 5:4

Голы: Гамейро (59) - Адурис (57), Гарсия (80)

Первый матч - 2:1

Как сообщал УНИАН ранее, донецкий "Шахтер", обыграв "Брагу" со счетом 4:0, вышел в полуфинал Лиги Европы.