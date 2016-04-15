Дарио Срна стал рекордсменом "Шахтера" по количеству проведенных игр

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна установил новый клубный рекорд, выйдя на поле в футболе команды в 486 матчах.

Первую игру в составе "Шахтера" Срна провел 12 июля 2003-го года. Таким образом, в составе команды он уже без малого полных 13 лет.

Хорватский защитник побил достижение Михаила Соколовского, который с 1974 по 1987 годы провел за команду 485 матчей.

"Срна - экстраординарный футболист. 486 игр в составе одной команды - не каждый сможет достигнуть такого результата. Мои поздравления, и будем надеяться, что он сыграет свой шестисотый матч", - отметил после матча с "Брагой" тренер команды Мирча Луческу.

Как сообщал УНИАН, в своем рекордном матче Срна забил гол с пенальти, а "Шахтер" разгромил "Брагу" со счетом 4:0 и вышел в полуфинал Лиги Европы.