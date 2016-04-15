Луческу: "Счастлив, что публика во Львове так поддерживала донецкую команду"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу после победы в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с "Брагой" (4:0) отметил поддержку зрителей на "Львов-Арене". Это румынский специалист сделал в эфире телеканала "Футбол".

"Полный стадион был, зрители очень здорово болели за "Шахтер". Мы слышали как нас поддерживали, слышали, как весь стадион скандировал "Украина". Я очень счастлив, что публика во Львове так хорошо поддержала команду из Донецка. Болельщики понимают, что за спиной этих побед много труда, и мы это делаем для них", - заявил Луческу.

По его словам, во втором тайме матча "Шахтер" имел полное преимущество над соперником.

"Счет 2:1 в первом матче - все-таки не очень убедительный. Сегодня мы хорошо сыграли тактически в обороне, а потом, когда почувствовали потенциал, стали играть в свою игру. Во втором тайме мы имели полнейшее преимущество, играли очень надежно и так, как договаривались на предматчевой установке. Хороший результат, идем дальше", - сказал наставник "Шахтера".

При этом Луческу отказался отвечать на вопрос об амбициях команды на дальних стадиях Лиги Европы.

"Амбиции? Мы готовимся к следующей игре. От матча к матчу мы играем все лучше. В начале этого турнира нам не давали больших шансов, ведь мы в течение сезона поменяли шесть игроков. Но мы ведем борьбу на трех фронтах и, я думаю, что все заслуживают поздравления за это", - завершил речь главный тренер донетчан.

Как сообщал УНИАН, в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы "Шахтер" обыграл португальскую "Брагу" со счетом 4:0.