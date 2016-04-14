"Шахтер" разгромил "Брагу" и вышел в полуфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер", обыграв в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы на "Арене Львов" португальскую "Брагу" со счетом 4:0, вышел в полуфинал этого турнира.

Накануне встречи главный тренер "Браги" Паулу Фонсека говорил, что его команда постарается, как и в первом матче, доминировать на футбольном поле. В начале игры, показалось, что "Шахтер" действительно отдал гостям инициативу, а сам старался пользоваться возможностями в контратаках. Тем не менее, гости в этот отрезок поединка ничего особо опасного у ворот команды Мирчи Луческу так и не создали, в то время как донетчане действовали в нападении гораздо острее.

Все планы "Браги" взять контроль над поединком были разрушены уже в середине тайма. Длинная атака "Шахтера" завершилась выходом Виктора Коваленко один на один с португальским вратарем, и последнему ничего не оставалось, кроме как сбивать украинского полузащитника. Судья назначил пенальти, который точным ударом в правый угол ворот реализовал Дарио Срна - 1:0.

Забитый мяч лишь добавил уверенности и энтузиазма игрокам "Шахтера". После гола ни о каком преимуществе "Браги" речи уже не было, а донетчане, наоборот, продолжили играть так, как будто это им нужно обязательно забивать еще. Логичный второй гол "оранжево-черных" был оформлен за две минуты до конца тайма - их длинная атака завершилась подачей Дарио Срны с правого фланга вдоль ворот, где португальский защитник Рикардо Феррейра в борьбе со своим однофамильцем из "Шахтера" отправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил контролировать мяч на чужой половине поля, и уже вскоре зрители увидели третий гол. Его автором стал полузащитник донетчан Коваленко, замкнувший точную передачу с фланга от Срны.

"Арена Львов" продолжала подгонять футболистов "Шахтера", надеясь увидеть четвертый мяч в сетке ворот "Браги". Это произошло на 73-й минуте, когда образцовая атака донетчан из глубины поля завершилась короткой передачей Тайсона во вратарскую на Факундо Феррейру. Мяч до аргентинца не дошел, потому что его вновь опередил однофамилец из "Браги" - 4:0.

Таким образом, "Шахтер" впервые в семилетней истории Лиги Европы вышел в полуфинал этого турнира.

Шахтер (Украина) - Брага (Португалия) - 4:0 (2:0)

Голы: Срна (25, с пенальти), Р.Феррейра (43, 74 - оба в свои ворота), Коваленко (50);

Ш: Пятов, Срна, Кучер, Ордец, Исмаили, Малышев, Степаненко, Марлос (Эдуардо, 78), Коваленко (Бернард, 86), Тайсон (Дентиньо, 78), Ф. Феррейра;

Б: Матеус, Гояно, Р. Феррейра, Боли (Пинту, 79), Джаван, Жозуэ, Луис (Мауро, 79), Вукчевич, Силва, Хассан, Эдуарду (Стоилькович, 58);

Предупреждения: Боли, Матеус, Луис

Первый матч - 2:1

УНИАН провел текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.