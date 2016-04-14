Перед ответной игрой с "Брагой" "Шахтер" напомнил как выиграл первый матч
21:30, 14 апреля 2016Футбол
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Игра в Португалии завершилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
"Шахтер" в первом матче оказался "Браге" не по зубам / ФК "Шахтер"
Накануне сегодняшнего ответного матча против португальской "Браги" в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА в стане дончан напомнили, как "Шахтер" одержал победу в первой игре.
Как сообщал УНИАН, в первом матче горняки выиграли со счетом 2:1.
Ответный матч начнется на "Львов-Арене" в 22.05. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.
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