Лига Европы, 1/4 финала, ответный матч, "Шахтер" - "Брага" - 4:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" будет принимать португальскую "Брагу".

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Португалии, завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

В ответной игре горняков устроит победа или ничья с любым счетом, а также минимальное поражение (0:1). В случае победы "Браги" с разницей в два мяча и более, или минимальной победы, но в результативном матче (2:3, 3:4 и т.д.), в полуфинал проходит португальский клуб. Если будет зафиксирован такой же результат, как и в первом матче в Браге - 1:2, будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.

"Шахтер" еще ни разу не уступил в текущем розыгрыше Лиги Европы (4 победы, 1 ничья). В то же время, "Брага" в пяти гостевых еврокубковых матчах текущего сезона одержала две победы при одной ничьей и двух поражениях. В этих матчах португальцы забили лишь три мяча.

"Брага" вышла в четвертьфинал впервые за пять лет. В 2011 году португальский клуб добился самого значимого в своей истории успеха на международной арене, дойдя до финала Лиги Европы, куда "Брага" попала после вылета из Лиги чемпионов. А "Шахтер" в четвертьфинале второго по значимости еврокубка играет впервые с сезона 2008/09, когда команда завоевала Кубок УЕФА.

На котировках букмекерских контор "Шахтер" является фаворитом в данной паре. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,78 к 1, в то время как на ничью - 3,78 к 1, а на победу "Браги" - 4,27 к 1.

Матч "Шахтер" - "Брага" начнется на "Львов-Арене" в 22.05.

ТВ-трансляцию игры проведет канал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 18. Ордец, 31. Исмаили, 6. Степаненко, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 28. Тайсон, 19. Феррейра

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 38. Кривцов, 10. Бернард, 22. Эдуардо, 7. Веллингтон Нем, 9. Дентиньо, 21. Гладкий

Брага: 92. Матеус Магальес, 5. Боли, 16. Джаван, 24. Рикарду Феррейра, 87. Марсело Гойяно, 8. Луис Карлос, 18. Рафа Силва, 27. Жозуэ, 35. Вукчевич Н., 7. Уилсон Эдуарду, 20. Хассан

Запасные: 28. Марафона, 6. Андре Пинту, 21. Филипе Аугусто, 63. Мауро, 19. Стоилькович, 50. Жока, 55. Нуриу Фортуна

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Мяч развели с центра поля горняки. И тут же потеряли... Серия взаимных ошибок, мяч в сновном в центре поля.

2. Портгуальцы взяли инициативу в свои ноги, но мяч пока перепасовывают в цеентре поля.

3. Уилсон Эдуарду простреливал вдоль ворот от лицевой линии - Пятов забрал мяч в руки.

4. Ковалденко получал пас в опасной близости от ворот, но проиграл борьбу защитнику, который выбил мяч в аут.

5. Вторая волна атаки горняков - Боли разряжает обстановки выбивая мяч подальше к центру поля.

6. Ответ гостей - Рафа Силва в штрафной обыграл защитника "Шахтера", но пытаясь пробить по воротам не преуспел. Мяч ушел в сторону боковой линии.

7. Горняки контролируют мяч в центре поля.

8. Боли в борьбе с Феррейрой выбивает мяч в аут и срывает атаку горняков.

9. Карлос перехватил мяч, но начать атаку португальцев так и не смог.

10. Вторая волна атаки гостей завершается угловым - Кучер выбил мяч в борьбе с соперниками.

11. Подача низом с углового завершилась тем, что Коваленко выбил мяч к центру поля.

12. Срна пасовал на Коваленко, но Боли в очередной раз надежно сыграл в обороне.

13. Тайсон заработал угловой в борьбе с защитником. Срна подал - Вукчевич выбил мяч подальше к центру поля.

14. Ответ "Браги" - навес на Уилсона Эдуарду из глубины поля оказался слишком сильным. Мяч прилетел в руки Пятову.

15. СУДЬЯ ЗА ШАХТЕР!!!! Кучер откровенно сбил Хассана, но чешский рефери и не думает назначать пенальти.

16. Предупреждение Боли - грубая игра.

17. Кучер сбил Жозуэ - опасный штрафной для гостей.

18. Неудачная подача штрафного - кто-то из защитников горняков головой выбивает мяч.

19. В ответной атаке Исмаили на углу штрафной столкнулся с защитником "Браги" - запорол атаку.

20. Жозуэ подал угловой - Боли в борьбе с защитниками упустил мяч за линию ворот.

21. Феррейра убегая с мячом по флангу "зацепил" защитника "Браги".

22. Еще одна атака португальцев - и вновь мяч уходит в аут от ноги футболиста "Браги".

23. Горняки, в свою очередь, перепасовывают мяч в центре поля, всячески стараясь сбить темп.

24. ПЕНАЛЬТИ!!! Матеус сбил Коваленко. Вратарь "Браги" получил предупреждение.

25. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ДАРИО СРНААААААА реализует пенальти!

26. Срна заработал опасный штрафной в борьбе с Вукчевичем на фланге.

27. Марлос подал, Тайсон пробил попал в руку вратаря.

28. ФЕРРЕЙРА!!!! Во второй волне атаки горняков перебросил мяч через вратаря, но попал в штангу аргентинец..

29. Ордец едва не начудил пасом головой Пятову. Мяч все-таки прилетел к вратарю "Шахтера".

30. Рафа Силва ворвался в штрафную и простреливал в район 11-метровой отметки, но мяч рикошетом от колена защитника ушел в сторону.

31. Португальцы нарушили правила на Тайсоне на своей половине поля сорвав потенциально опасную атаку горняков.

33. Исмаили ворвался в штрафную и бил по воротам под углом - мяч свалился с ноги, крайне неточно.

34. Гойано мчался по флангу за мячом, но пас из центра поля оказался слишком сильным. От ворот вводит мяч Пятов.

35. Подача стандарта - Хассан в прыжке не дотягивается до мяча.

36. Тайсон подхватил мяч и пошел в атаку на ворота соперника, но проиграл борьбу сопернику в центре поля.

37. ХАССАН!!! Прощает горняков не сумев ударить по мячу с убойной позиции...

39. Тайсон завершал многоходовку горняков ударом с линии штрафной - гораздо выше ворот.

40. Тайсон получил мяч на ход в штрафной площади, но сразу же уперся в защитника и загубил атаку...

41. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! ФЕРРЕЙРРРРААААААААА!!!!!!!! 2:0!!!

42. Феррейра - да не тот!!! Игрок "Браги" забил мяч в свои ворота в борьбе с аргентинским легионером "Шахтера"... Автогол...

44. Горняки спокойно перепасовываю мяч в центре поля.

45. Арбитр ничего не добавляет ко времени первого тайма.

ПЕРЕРЫВ

Весьма ярким и богатым на события получился первый тайм, в котором ингригу всего двухматчевого противостояний убил... судья. Арбитр матча сначал не назначил стопроцентный пенальти в ворота горняков, а спустя минуту показал желтую карточку Боли, чем деморализовал соперника.

Со своей стороны, горняки к середине тайма разыгрались. И, в конце концов, свой законный пенальти от судьб плучили. А новый рекордсмен команды по количеству проведенных матчей в футболке "Шахтера" легионер (!) Срна четко реализовал 11-метровый. Под конец горняки могли не только забить второй го, что и сделали, но и третий, и, наверное, четвертый... Пока черно-оранжевые не стали добивать соперника. Но, что-то будет во втором тайме.

В любом лучае, команде Мирчи Луческу нужнго сохранять концентрацию и спокойно выходить в полуфинал еврокубка.

Второй тайм начался

46. Мяч с центра поля развели португальцы.

47. Феррейры столкнулись в центре поля - португалец нарушил правила на игроке "Шахтера".

48. Хассан забрасывал мяч на Силву, но тот проиграл борьбу защитнику. Мяч у Пятова.

49. Коваленко получил мяч в чужой штрафной и навесил в район 11-метровой отметки, но никого в центре штрафной не оказалось...

50. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! КОВАЛЕНКООООООО!!! 3:0!!!

51. После шикарного паса Срны с фланга, Коваленко в прямом смысле пробил руки вратаря и мяч влетел в самый угл ворот, рядом со штангой.

52. Португальцы тут же идут в атаку, но теряют мяч на поджступах к штрафной. Горняки обороняются значительными силами.

53. Еще одна шикарная трехходовка горняков - Малышев пробил, вратарь в прыжке овладел мячом.

54. Предупреждение получает Луис Карлос - грубая игра.

55. Неудачно разыграли штрафной горняки, однако, Исмаили сумел заработать угловой.

56. ФЕРРЕЙРА!!! Миллиметров не хватило, чтобы добить мяч в ворота после шикарного прострела с фланга Срны.

57. Замена у "Браги" - Стойкович вместо Уилсона Эдуардо.

58. Навсе с фланга в атаке "Браги" - мяч в руках Пятова.

59. В ответной атаке Коваленко в борьбе с Феррейрой зарабатывает угловой.

60. Неудачно разыграли стандарт горняки - Марлос упустил мяч за лицевую линию.

61. Стойкович пошел в атаку и пробил по воротам - мимо.

62. Рафа Силва прощает горняков - мяч после его удара и серии рикошетов уходит на угловой.

63. Исмаили и Тайсон... столкнулись в борьбе за мяч в центре поля.

64. Срна вновь опасно навешивал с фланга, но начеку оказались защитники.

65. ГОЛ? Нет, вне игры у Феррейры. Добивание Коваленко уже было бессмысленным.

66. Тайсон получил повреждение в середине поля. Пауза в игре.

67. Все в порядке с Тайсоном вернулся в игру, под аккомпонемент все более усиливающегося дождя.

68. И тут же Тайсон нарушил правила в центре поля.

69. Против Исмаили грубо нарушили прпвила в центре поля. Сорвана потенциально опасная атака горняков.

70. Очередная многоходовая атака "Браги" завершилась ударом Рафы Силвы - намного выше ворот.

73. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Дубль португальца Феррейры... Дубль-автогол....

74. Шикарную комбинацию Марлос - Тайсон - Феррейра, на последней стадии прервал... Феррейра из "Браги".

75. МАРЛОС!!! Обыграл трех защитников, но все-таки упустил мяч в штрафной и не забил пятый гол.

76. Португальцы катают мяч в центре поля, но как-то уж очень обреченно...

77. Двойная замена у горняков - Эдуардо вместо Марлоса, Дентиньо вместо Тайсона.

78. Двойная замена у "Браги" - Мауро вместо Луиса Карлоса Андрэ Пинто вместо Боли.

80. Эдуардо не смог как следует принять мяч после паса с фланга. Весьма опасный момент мог получиться у горняков.

82. Исмаили в борьбе с Хассаном зарабатывает угловой.

83. Неудачноый розыгрыш углового у горняков. Защитники головой выбивают мяч.

85. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Коваленко.

87. Мяч у игроков "Браги", но команды уже явно доигрывают матч.

90. Арбитр добавляет 3 минуты. Непонятно, зачем он это делает...

90+2. КУЧЕР!!!! Спас ворота своей команды от верного гола, выбив мяч буквально с линии ворот. Пятов уже был бессилен...

МАТЧ ОКОНЧЕН!!!

"Шахтер" - в полуфинале ЛИГИ ЕВРОПЫ!!!!

Спасибо за внимание!