Принадлежащий "Динамо" Беланда может остаться в немецком "Шальке" по окончании срока аренды

Главный тренер немецкого "Шальке" Андре Брайтенрайтер в очередной раз хвалебно высказался об игроке команды Юнесе Беланда, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", сообщает reviersport.de.

В шести матчах Бундеслиги Беланда забил два гола. "Он интегрировался в команду невероятно быстро, это всем очевидно", - отмечает Брайтенрайтер.

Вместе с тем, немецкий клуб не готов заплатить киевлянам 20 миллионов евро за выкуп марокканца, а попробует договориться о снижении цены, или продлении его аренды.

Как сообщал УНИАН, Беланда перешел в аренду в "Шальке" зимой нынешнего года. Срок аренды истекает в конце сезона.