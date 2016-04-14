Принадлежащий "Динамо" Беланда может остаться в немецком "Шальке" по окончании срока аренды
16:08, 14 апреля 2016Футбол
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Немцы попытаются договориться с украинским клубом о продлении аренды или выкупе игрока.
Беланда (на переднем плане) быстро интегрировался в команду / firo.com
Главный тренер немецкого "Шальке" Андре Брайтенрайтер в очередной раз хвалебно высказался об игроке команды Юнесе Беланда, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", сообщает reviersport.de.
В шести матчах Бундеслиги Беланда забил два гола. "Он интегрировался в команду невероятно быстро, это всем очевидно", - отмечает Брайтенрайтер.
Вместе с тем, немецкий клуб не готов заплатить киевлянам 20 миллионов евро за выкуп марокканца, а попробует договориться о снижении цены, или продлении его аренды.
Как сообщал УНИАН, Беланда перешел в аренду в "Шальке" зимой нынешнего года. Срок аренды истекает в конце сезона.
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