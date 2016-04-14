Ребров считает, что Луческу оскорбил все команды Премьер-лиги

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что наставник "Шахтера" Мирча Луческу своими словами обидел все команды Премьер-лиги, сообщает dynamo.kiev.ua.

Ранее Луческу высказался о том, что если киевская команда не обыграет "Шахтер", то она не заслуживает победы в чемпионате Украины.

"Судьба того или иного места в чемпионате Украины решается не в одной игре. Мы прекрасно понимаем, насколько для нас важна игра с "Шахтером", но высказывание Мирчи Луческу, прежде всего, обидно для всех остальных команд, участвующих в чемпионате Украины. Выходит, первенство надо проводить среди двух команд?", - задал Ребров риторический вопрос.

Главный тренер "Динамо" также подчеркнул, что киевляне должным образом подготовятся к игре против донецкой команды.

"Конечно, для нас игра с "Шахтером" — это дерби, серьезнейшее противостояние из года в год. Уверен, что мы должным образом подготовимся к предстоящему поединку и отдадим ему все силы. Но суть национального чемпионата как раз в том, что это турнир проводится для всей страны, для всех команд! И когда мы говорим о таком первенстве, то судьба чемпионства по определению не может решиться в каком-то очном противостоянии двух отдельно взятых команд", - уверен наставник "Динамо".

Как ранее сообщал УНИАН, поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером" состоится 1 или 2 мая на запорожской "Славутич-Арене".