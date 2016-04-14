"Боруссия" из Дортмунда летом усилится футболистом сборной Украины - СМИ

Украинский полузащитник российской "Уфы" Александр Зинченко летом может перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает "Советский спорт".

По информации российского издания, существует "велика вероятность", что этот трансфер осуществится.

Вместе с тем, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отказался комментировать данную информацию, отметив, что у клуба есть право на тайну при любых переговорах.

По его словам, контракт Зинченко с "Уфой" действует до 2019 года. "Но даже если два клуба договорятся, условия ведь должны устраивать и самого футболиста",- добавил Газизов.

Александр Зинченко является уроженцем города Радомышль Житомирской области и воспитанником донецкого "Шахтера". Ранее он отказался принимать российское гражданство, а в октябре 2015 года дебютировал за сборную Украины.

Накануне последних товарищеских матчей национальной команды против Кипра и Уэльса Зинченко, как и остальные футболисты, выступающие в чемпионате России, не был вызван в сборную. Главный тренер команды Михаил Фоменко объяснил это тем, что у футболиста "Уфы" были проблемы со здоровьем.