Тренер "Атлетико": "Полуфинал Лиги чемпионов - огромное событие для нас"

Для мадридского "Атлетико" попадание в полуфинал Лиги чемпионов является огромным событием. Такое мнение на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча с "Барселоной" (2:0 выразил главный тренер мадридцев Диего Симеоне, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Мы играли против очень сильного соперника с богатой историей, с футболистами, которые могут перевернуть все в любой момент. Это был матч команд, которые пользуются разным оружием. Порой победа достается тебе - так произошло сегодня", - объяснил результат матча аргентинский специалист.

"В этой команде ("Атлетико" - прим. УНИАН) есть особая сила благодаря более чем четырем годам нашей совместной работы. Я счастлив за игроков, которые собрались в этом коллективе. Я говорю не просто о выходе в полуфинал, это куда важнее. В современном обществе все меньше достойных ценностей, а мы команда честных трудяг. Мы можем выиграть или проиграть, но добиваемся успеха благодаря своим достоинствам", - подчеркнул Симеоне.

"Мы пережили незабываемый вечер. Уникальные воспоминания. По пути на стадион видели из автобуса толпы детей. Они верили в нас. Это был особенный день", - добавил главный тренер "Атлетико".

Как сообщал УНИАН, вчера в ответном матче Лиги чемпионов "Атлетико" обыграл "Барселону" со счетом 2:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне работает главным тренером "Атлетико" с 2011 года. За это время он приводил мадридскую команду к победам в чемпионате Испании, кубке Испании и Лиге Европы. В 2014 году команда вышла в финал Лиги чемпионов, но в решающем матче проиграла мадридскому "Реалу" со счетом 1:4.