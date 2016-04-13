"Атлетико" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

Мадридский "Атлетико", обыграв "Барселону" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов, вышел в следующий этап турнира.

В первом тайме столичная команда владела небольшим преимуществом, которое на 36-й минуте преобразовала в забитый мяч. Полузащитник "Атлетико" Сауль красивым навесом нашел в штрафной площадке "Барселоны" свободного Антуана Гризманна, и француз головой поразил ворота тер Штегена.

После пропущенного гола "Барселона" долго не могла создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот хозяев. Ситуация изменилась лишь после 60-й минуты, когда каталонцы восстановили привычный для себя контроль мяча, а мадридцы отошли в защиту. Тем не менее, со всеми атаками гостей самоотверженно справлялась защита "Атлетико".

Важно отметить, что поединок отметился высокой напряженностью. Дважды в игре возникали небольшие потасовки, инициаторами которых были лидеры "Барселоны" Луис Суарес и Неймар. Однако никакого преимущества каталонцам эти инциденты не принесли.

А на 87-й минуте "Атлетико" удалась хорошая контратака, на завершальной стадии которой полузащитник каталонцев Андрес Иньеста сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти, назначенный арбитром, четко реализовал Гризманн - 2:0.

В оставшееся время у "Барселоны" был лишь один момент для того, чтобы спасти матч. В этот раз рукой в своей штрафной сыграл уже защитник мадридцев Габи, но арбитр назначил всего лишь штрафной. Лионель Месси выжать из этого момента гол не смог - мяч пролетел немного выше ворот.

Таким образом, "Атлетико" выиграл у действующих обладателей трофея Лиги чемпионов со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира. А "Барселона" теперь сосредоточится на том, чтобы сохранить лидерство в чемпионате Испании.

Атлетико - Барселона - 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн (36, 88, с пенальти)

А: Облак, Хуанфран, Годин, Лукас, Фелипе Луис, Сауль, Аугусто (Савич, 90+3), Габи, Коке, Гризманн (Корреа, 90), Карраско (Партей, 73)

Б: Тер Штеген, Алвес (Серхи Роберто, 64), Маскерано, Пике, Альба, Ракитич (Арда Туран, 64), Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Неймар

Предупреждения: Габи, Годин, Корреа, Коке - Суарес, Неймар, Иньеста, Туран

Первый матч - 1:2