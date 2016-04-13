"Бавария" сыграла зрелищную ничью с "Бенфикой" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

В Лиссабоне завершился ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором португальская "Бенфика" принимала на своем поле немецкую "Баварию" из Мюнхена и сыграла вничью - 2:2.

С учетом результата первого матча (1:0 в пользу "Баварии") в полуфинал вышел немецкий клуб.

Хозяева поля резво начали матч, надеясь сравнять счет по сумме двух игр и на 27-й минуте преуспели в этом - счет открыл Рауль Хименес. Контратака хозяев завершилась подачей Элисеу слева в район 11-метровой отметки, где Хименес опередил и защитника, и выскочившего из ворот Нойера, и головой послал мяч в сетку ворот - 1:0. Впрочем, вскоре гости сравняли счет. Спустя 11 минут, на 38-й, Филипп Лам справа прострелил во вратарскую, кипер кулаком выбил мяч в полукружие штрафной, а там Артуро Видаль с лёта мощно пробил в практически пустые ворота - 1:1.

В начале второго тайма немцы и вовсе вышли вперед. На 52-й минуте гол забил Томас Мюллер. Навес с угла поля на дальний угол вратарской, продолжился тем, что Хави Мартинес высоко выпрыгнул и головой скинул левее. Набежавший Мюллер в касание расстрелял ворота. "Бенфика" сравняла счет на 76-й минуте, когда Андерсон Талиска со штрафного положил мяч точно в ближнюю девятку - 2:2. Но, на большее хозяев поля так и не хватило.

Бенфика - Бавария - 2:2 (1:1)

Голы: Хименес (27), Талиска (76) - Видаль (38), Мюллер (53)

Бен: Эдерсон, Элизеу (Йович, 88), Жардел, Нильссон-Линделоф, Алмейда, Сальвио (Талиска, 69), Карсела-Гонсалес, Санчес, Фейса, Пицци (Гедеш, 58), Хименес

Бав: Нойер, Лам, Алаба, Киммих, Мартинес, Алькантара, Видаль, Хаби Алонсо (Бернат, 90), Рибери (Гетце, 90), Дуглас Коста, Мюллер (Левандовски, 84)

Предупреждения: Карсела-Гонсалес, Алмейда - Мартинес

Как сообщал УНИАН, в полуфинал также вышли испанские "Алтетико" и "Реал" (оба - из Мадрида), а также английский "Манчестер Сити".