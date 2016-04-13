Тренер "Браги" заявил об амбициях команды перед матчем с "Шахтером"

Португальская "Брага" отлично подготовилась к ответной четвертьфинальной игре Лиги Европы против донецкого "Шахтера". Об этом на предматчевой пресс-конференции во Львове заявил главный тренер "Браги" Паулу Фонсека, сообщает Sportarena.com.

"Мы приехали сюда отлично подготовленными и с большими амбициями. Мы прекрасно понимаем, как важно пройти в полуфинал Лиги Европы – как для меня, так и для всей команды", - заявил Фонсека.

По его словам, завтра "Брага", как и в первом матче, постарается доминировать на футбольном поле.

"Мы играем одним стилем всегда, независимо от соперника, от страны, в которой приходится играть. Всегда стараемся доминировать, играть больше у ворот соперника и забивать. Думаю, завтрашний матч не будет слишком отличаться от встречи в Браге", - считает наставник португальцев.

"Знаю, что Шахтер очень любит играть на контратаках, и у них, как показала первая игра, достаточно неплохо это получается, если не считать последние минуты той встречи. Завтрашний матч будет очень похож на первую игру. Думаю, будет очень интересный футбол", - добавил Фонсека.

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции заметил, что оба соперника имеют равные шансы на выход в полуфинал.

В первом матче противостояния, состоявшемся в Браге, "Шахтер" обыграл португальскую команду со счетом 2:1.