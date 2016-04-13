Луческу накануне ответного матча с "Брагой": "Результат минимален и очень опасен"

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы с португальской «Брагой» высказал опасения за исход двухматчевого противостояния.

"На таком уровне все команды примерно одинакового уровня – каждая из них знает, как действовать на футбольном поле. Поэтому игра с «Брагой» не исключение. Нас ждет тяжелый матч. Мы могли победить на выезде с более крупным счетом. Сейчас результат минимален и очень опасен", - отметил Мистер.

Отвечая на вопрос о том, что в матчах с «Брагой» и со «Сталью» дончане пропускали мячи в концовке - нехватка концентрации, тренер заметил: "Будем надеяться, что завтра такого не произойдет, так как повлиять на это я никак не могу. Все зависит от собранности и концентрации футболистов на последних минутах матча".

Говоря об арбитраже в первом матче с «Брагой» в Португалии, Луческу отметил: "В первом матче должны были быть два пенальти. Один – в ситуации с Марлосом, а второй – когда Феррейру сзади схватил Байяно".

А рассуждая о том, есть ли у «Браги» какие-то шансы пройти дальше или «горняки» являются фаворитами, заметил: "Все мы равны на данном этапе. Поэтому каждая команда может победить. Все покажет завтрашняя игра. Надеюсь, это будет «Шахтер».

Как сообщал УНИАН, в первом матче в Португалии "Шахтер" одержал выездную победу со счетом 1:2.

Ответный матч пройдет в четверг, 14 апреля на "Львов-Арене" и начнется в 22.05.