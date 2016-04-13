Стало известно, где футбольная сборная Украины сыграет с Румынией

Сборная Украины по футболу проведет подготовительный матч к Евро-2016 с Румынией в Турине. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Румынии.

Товарищеский поединок состоится 29 мая и начнется в 19:30 по местному времени.

Как сообщал УНИАН ранее, другой товарищеский матч сборной Украины, где соперником выступит сборная Албании, пройдет 3 июня в итальянском Бергамо.

Также ранее на 6 июня был запланирован товарищеский матч команды Михаила Фоменко с Молдовой, но его место пока неизвестно.

На групповом этапе Евро-2016 во Франции сборная Украины сыграет против Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).