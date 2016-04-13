Одесский "Черноморец" выиграл суд у "Сбербанка России" - СМИ

Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ФК "Черноморец" к "Сбербанку России" относительно задолженности футбольного клуба, сообщает издание "Южный курьер".

Ранее ПАО "Сбербанк" подал заявление в суд на "Черноморец" с требованием о взыскании суммы в размере 1,047 миллиарда гривен. После этого одесский клуб направил встречный иск - о внесении изменений в кредитный договор, на основании которого у "Черноморца" возникла задолженность.

В результате, суд признал несоответствие действительности взыскиваемой ПАО "Сбербанк" суммы. Кроме того, поручил повторно осуществить перерасчет задолженности.

Во время судебного заседания у здания суда собрались болельщики, тренеры "Черноморца" и футболисты. Также участники митинга перекрывали дорогу на проспекте Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в марте Приморский районный суд г. Одессы арестовал акции ФК "Черноморец" в рамках дела о кредиторной задолженности президента клуба Леонида Климова.