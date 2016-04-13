Одесский "Черноморец" выиграл суд у "Сбербанка России" - СМИ

13:37, 13 апреля 2016
Футбол
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ПАО "Сбербанк" хотел взыскать с футбольного клуба более миллиарда гривен.

Одесский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ФК "Черноморец" к "Сбербанку России" относительно задолженности футбольного клуба, сообщает издание "Южный курьер".

Ранее ПАО "Сбербанк" подал заявление в суд на "Черноморец" с требованием о взыскании суммы в размере 1,047 миллиарда гривен. После этого одесский клуб направил встречный иск - о внесении изменений в кредитный договор, на основании которого у "Черноморца" возникла задолженность.

В результате, суд признал несоответствие действительности взыскиваемой ПАО "Сбербанк" суммы. Кроме того, поручил повторно осуществить перерасчет задолженности.

Во время судебного заседания у здания суда собрались болельщики, тренеры "Черноморца" и футболисты. Также участники митинга перекрывали дорогу на проспекте Шевченко. 

Как сообщал УНИАН, в марте Приморский районный суд г. Одессы арестовал акции ФК "Черноморец" в рамках дела о кредиторной задолженности президента клуба Леонида Климова.

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