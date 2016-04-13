Португальскую "Брагу" во Львове будет охранять полицейский эскорт

Португальскую "Брагу" во Львове, где команда проведет ответный матч Лиги Европы против донецкого "Шахтера", будет охранять полицейский эскорт, сообщает tribuna.com.

Такое условие португальський футбольный клуб вписал в собственный райдер перед вылетом в Украину. Эскорт будет сопровождать команду по дороге из аэропорта в отель, а также на предматчевую тренировку и сам матч.

Кроме того, в райдер входят: бутылки с водой, фрукты (апельсины, бананы, яблоки), кофе чай, печенье, шоколад, бутылки для воды Gatorade, лед, мячи для тренировок и полотенца.

Португальцы прибудут во Львов 13 апреля в 15:05.

Как сообщал УНИАН, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Шахтер" на выезде обыграл "Брагу" со счетом 2:1. Ответный матч состоится завтра в 22:06 на "Арене Львов".