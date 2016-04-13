Лидер "Реала" Роналду приблизился к очередному рекорду в Лиге чемпионов

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ближайших матчах может побить рекорд футбольной Лиги чемпионов по количеству голов в одном сезоне этого турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.

После того, как португальский нападающий во вчерашнем четвертьфинальном матче ЛЧ против "Вольфсбурга" забил три мяча, на его счету значится 16 голов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Роналду осталось забить всего один мяч в этом розыгрыше, чтобы повторить собственный рекорд результативности, установленный в сезоне 2013/14. Но уже сейчас 31-летнему форварду покорилась новая вершина в Лиге чемпионов: он стал первым, кому удалось сделать три хет-трика по ходу одного сезона.

Ранее португалец четыре раза становился лучшим бомбардиром ЛЧ - это происходило в сезонах 2007/08, 2012/13, 2013/14 и 2014/15. Кроме того, Роналду с 93 голами является самым результативным игроком турнира за всю его историю.

Как сообщал УНИАН, в апреле форвард французского "ПСЖ" Златан Ибрагимович догнал Андрея Шевченко по голам в Лиге чемпионов.