Зидан: "Матч против "Вольфсбурга" - это мой лучший вечер в роли тренера"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что вчерашний вечер стал лучшим в его тренерской карьере. Об этом он сказал на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против немецкого "Вольфсбурга", сообщает официальный сайт УЕФА.

"Это мой лучший вечер в роли тренера. После неудачи в первом матче игроки проделали великолепную работу. Сейчас нужно отдохнуть, потому что в субботу предстоит очередной важный матч (против "Хетафе" в чемпионате Испании - прим.ред.). Я знаю, что такое футбол, и пока доволен своими действиями. Впереди нас ждут еще более непростые моменты, но необходимо сохранять спокойствие. Знаю, как тяжело быть тренером, но у меня есть фантастическая команда. Люблю свое дело и продолжаю учиться", - заявил Зидан.

Наставник мадридцев также похвалил лидера команды Криштиану Роналду, три гола которого позволили "Реалу" пройти в полуфинал ЛЧ. По мнению Зидана, Роналду сегодня является лучшим футболистом мира.

"Криштиану Роналду доказывает, что является лучшим футболистом в мире. Безусловно, он также нуждается в партнерах и всегда обсуждает с ними командную игру. Это особенный футболист, потому что далеко не каждый может забить три гола в одном матче", - отметил Зидан.

Зинедин Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года. Это его первая работа главным тренером в профессиональном футболе.

Как сообщал "УНИАН", вчера "Реал" в ответном четвертьфинальном матче обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:0 после того, как уступил в первой игре противостояния 0:2. Все три мяча за мадридский клуб забил Криштиану Роналду.