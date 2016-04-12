Хет-трик Роналду вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и вышел в следующий этап турнира.

Все мячи в игре забил лидер испанской команды Криштиану Роналду. Уже к 17-й минуте встречи он отыграл преимущество, добытое "Вольфсбургом" в первой игре. Сначала португалец замкнул прострел Карвахаля с правого фланга, а уже спустя несколько мгновений поразил ворота соперника ударом головой после углового.

Во втором тайме "Реал" вновь владел территориальным преимуществом и имел больше моментов, чтобы забить еще один мяч. Хозяевам в лице Роналду удалось это сделать за 13 минут до окончания основного времени матча - форвард со штрафного удара сквозь стенку "Вольфсбурга" направил сферу прямо в нижний угол ворот Бенальо.

Ответный штурм ворот у "Вольфсбурга" не получился, а потому "Реал" спокойно проследовал в полуфинал.

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 апреля.

Реал (Испания) - Вольфсбург (Германия) - 3:0 (2:0)

Голы: Роналду (16, 17, 77)

Р: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич (Варан, 92), Кроос, Бэйл, Бензема (Хесе, 85), Роналдо

В: Бенальо, Виейринья, Налдо, Данте, Р.Родригес, Луис Густаво, Гилавоги (Бост, 80), Бруно Энрике (Калиджури, 73), Арнольд, Дракслер (Крузе, 32), Шюррле

Предупреждения: Роналду - Арнольд, Густаво, Данте, Вийеринья

Первый матч - 0:2