"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В Манчестере завершился матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Пари-Сен-Жермен" (1:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Игра в Манчестере проходила с небольшим преимуществом хозяев поля, которые сумели реализовать перевес во втором тайме. Более того, в первом тайме Агуэро не сумел реализовать пенальти, промахнувшись по воротам ПСЖ. Мяч пролетел рядом со штангой, при этом Трапп отгадал направление удара.

На 76-й минуте гол забил Кевин де Брюйне. Затяжная атака хозяев поля завершилась результативным ударом бельгийца. Фернандо откатил мяч Де Брюйне и хавбек, немного подработав, с правой ноги точно пробил в дальний нижний угол - 1:0.

С учетом того, что первый матч в Париже завершился вничью - 2:2, английский клуб вышел в полуфинал.

Жеребьевка 1/2 финала ЛЧ состоится в пятницу, 15 апреля.

Манчестер Сити (Англия) - ПСЖ (Франция) - 1:0 (0:0)

Гол: Де Брайне (76)

МС: Харт, Санья, Отаменди, Мангала, Клиши, Фернандо, Фернандиньо, Навас, Де Брайне (Туре, 84), Силва, Агуэро (Ихеаначо, 90+3)

ПСЖ: Трапп, Орье (Пасторе, 61), Силва (Делф, 88), Маркиньос, Максвелл, Ван дер Виль, Мотта (Моура, 43), Рабио, Кавани, Ибрахимович, Ди Мария

Предупреждения: Фернандиньо - Трапп, Пасторе, Ван дер Виль

Первый матч - 2:2