Футбольная хитрость: "Реал" расширил поле накануне игры Лиги чемпионов против "Вольфсбурга"

Накануне ответного четвертьфинального матча футбольной Лиги чемпионов "Реал" - "Вольфсбург" сотрудники мадридского стадиона "Сантьяго Бернабеу" изменили разметку поля, сообщает Sport.es.

В испанском клубе предполагают, что более широкое поле предоставит "Реалу" дополнительные козыри в игре с "Вольфсбургом".

ФИФА не запрещает менять разметку по ходу сезона. В правилах футбола лишь указаны минимальные и максимальные размеры поля - длина должна составлять от 100 до 110 метров, а ширина - от 64 до 75 метров.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов подобную практику изменения разметки применял шведский "Мальме" перед матчем как раз с мадридским "Реалом".

Как сообщал УНИАН, в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Вольфсбург" обыграл "Реал" со счетом 2:0. Ответный поединок состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени.