Названа десятка худших логотипов футбольных клубов
16:56, 12 апреля 2016Футбол
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Названы эмблемы команд из девяти стран разных континентов
vfl-wolfsburg.de
Британская газета Daily Mail назвала десятку худших логотипов мировых футбольных клубов.
Из лидеров футбольного сезона 2015/16 в нем присутствует четвертьфиналист Лиги чемпионов немецкий "Вольфсбург".
Нынешний логотип клуба британские журналисты считают "жертвой модернизации" и малопривлекательным.
Кроме немецкой команды в списке фигурируют «Наполи» (Италия), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Гамбург» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллс» (США), «Богемианс» (Чехия), «Валансьен» (Франция), «Ньюэллс Олд Бойс» (Аргентина), «Зенит» (Россия) и «Пасуш де Феррейра» (Португалия).
dailymail.co.uk
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