Названа десятка худших логотипов футбольных клубов

Названы эмблемы команд из девяти стран разных континентов

Британская газета Daily Mail назвала десятку худших логотипов мировых футбольных клубов. Из лидеров футбольного сезона 2015/16 в нем присутствует четвертьфиналист Лиги чемпионов немецкий "Вольфсбург". Нынешний логотип клуба британские журналисты считают "жертвой модернизации" и малопривлекательным. Кроме немецкой команды в списке фигурируют «Наполи» (Италия), «Мельбурн Виктори» (Австралия), «Гамбург» (Германия), «Нью-Йорк Ред Буллс» (США), «Богемианс» (Чехия), «Валансьен» (Франция), «Ньюэллс Олд Бойс» (Аргентина), «Зенит» (Россия) и «Пасуш де Феррейра» (Португалия).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter