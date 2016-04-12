Берлускони уволил Михайловича с поста главного тренера "Милана"

Главный тренер итальянского "Милана" Синиша Михайлович уволен со своего поста, сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Как пишет итальянское издание Gazzeta dello Sport, решение об отставке принял владелец клуба Сильвио Берлускони. Он же вчера провел трехчасовую встречу с Кристианом Брокки, на которой последний согласился стать наставником команды.

Серб Синиша Михайлович возглавил "Милан" накануне сезона 2015/16. С ним во главе команда выиграла 13 из 32 матчей чемпионата Италии, вышла в финал Кубка Италии, но практически потеряла шансы попасть в следующем сезоне в Лигу чемпионов.

Кристиан Брокки стал шестым главным тренером "Милана", начиная с сезона 2013/14. В этот период пост наставника "россо-нери" занимали Массимилиано Аллегри, Мауро Тассотти, Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги и Синиша Михайлович.

Кристиан Брокки работает в системе "Милана" с 2013 года. Ранее он возглавлял юношескую и молодежную команду "красно-черных". В свою бытность игроком 40-летний Брокки провел в клубе шесть сезонов, сыграв в 99 матчах чемпионата Италии.

Как сообщал УНИАН, в прошедшем туре итальянской Серии А "Милан" проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2.