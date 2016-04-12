Лидер чемпионата Англии следит за тремя игроками донецкого "Шахтера"

Футбольный клуб "Лестер Сити", который является лидером английской Премьер-лиги, интересуется тремя игроками донецкого "Шахтера", сообщает Club Call.

Речь идет об украинских полузащитниках Тарасе Степаненко и Ярославе Ракицком, а также бразильце Исмаили. Кто-то из этих исполнителей, по мнению наставника "Лестера" Клаудио Раньери, сможет усилить английскую команду перед стартом в Лиге чемпионов.

Отмечается, что скауты "Лестера" специально посещали матч "Шахтера" против португальской "Браги", чтобы оценить футболистов донецкого клуба вживую.

Как сообщал УНИАН, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы "Шахтер" обыграл "Брагу" со счетом 2:1. Первый мяч за "горняков" забил Ярослав Ракицкий.

"Лестер" в последнем туре английской Премьер-лиги со счетом 2:0 победил "Сандерленд" и сохранил преимущество в семь очков над ближайшими преследователями из "Тоттенхэма". До конца чемпионата командам осталось сыграть по пять матчей.