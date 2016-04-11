Китай представил план развития футбола в стране - выиграть ЧМ к 2050 году

Китай рассчитывает одержать победу на чемпионате мира по футболу к 2050 году. Об этом говорится в плане развития футбола в стране, подготовленном китайским правительством, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Сообщается, что участие в подготовке плана приняли Федерация футбола страны и министерство спорта и образования Китая, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай должен осуществить три мечты: организовать чемпионат мира, отобраться на него и, наконец, одержать в нем победу", - заявил Цзиньпин.

В настоящее время сборная Китая приняла участие в одном первенстве мира - в 2002 году (групповой этап). Для достижения поставленных целей китайское правительство планирует создать 20 тысяч футбольных академий, в которых будут обучаться около 50 миллионов человек.

В текущем квалификационном турнире к чемпионату мира 2018 года зоны "Азия" сборная Китая во втором раунде заняла второе место в группе С и вышла в третий этап.