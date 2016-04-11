Немецкие СМИ: "Штутгарт" не собирается выкупать у "Динамо" Кравца
Украинский форвард пока не сумел впечатлить руководство "Штутгарта".
Украинский футболист Артем Кравец, выступающий на правах аренды в немецком "Штутгарте", по окончанию сезона, скорее всего вернется в киевское "Динамо". Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.
Отмечается, что "Штутгарт" уже ищет альтернативу Кравцу на следующий сезон, так как впечатлить руководство клуба своей игрой украинец не смог.
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Издание пишет, что форвард не может жаловаться на то, что ему не дали шансов проявить себя. Он провел в Бундеслиге более 10 матчей, забив один гол, но для выступлений на этом уровне ему не хватает уверенности и скорости мышления.
Артем Кравец перешел из киевского "Динамо" в "Штутгарт" в начале 2016 года на правах аренды, которая обошлась немецкому клубу в 500 тысяч евро. До 1 июля "Штутгарт" имеет первоочередное право выкупить футболиста.