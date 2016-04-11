Немецкие СМИ: "Штутгарт" не собирается выкупать у "Динамо" Кравца

Украинский футболист Артем Кравец, выступающий на правах аренды в немецком "Штутгарте", по окончанию сезона, скорее всего вернется в киевское "Динамо". Об этом сообщает издание Stuttgarter Nachrichten.

Отмечается, что "Штутгарт" уже ищет альтернативу Кравцу на следующий сезон, так как впечатлить руководство клуба своей игрой украинец не смог.

Издание пишет, что форвард не может жаловаться на то, что ему не дали шансов проявить себя. Он провел в Бундеслиге более 10 матчей, забив один гол, но для выступлений на этом уровне ему не хватает уверенности и скорости мышления.

Артем Кравец перешел из киевского "Динамо" в "Штутгарт" в начале 2016 года на правах аренды, которая обошлась немецкому клубу в 500 тысяч евро. До 1 июля "Штутгарт" имеет первоочередное право выкупить футболиста.