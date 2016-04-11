Легендарный экс-футболист Шевченко хочет в будущем возглавить "Челси"

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что однажды хотел бы возглавить лондонский "Челси", сообщает metro.co.uk.

"Никогда не знаешь, что может случиться в жизни. У меня хорошие взаимоотношения с "Челси". Я постараюсь стать его менеджером в будущем", - сказал начинающий тренер.

Шевченко в 2006 году перешел в лондонскую команду из Милана за 30 миллионов фунтов. За два сезона в "Челси" он провел 47 матчей в Премьер-лиге, забив 9 мячей.

"Челси - великая команда и великий клуб. Было здорово здесь играть. Я полюбил болельщиков "Челси" потому что они особенные. Они поддерживали меня на протяжении всего моего пребывания здесь", - добавил бывший футболист.

Как сообщал УНИАН, в феврале 39-летний Андрей Шевченко был назначен ассистентом главного тренера сборной Украины по футболу. Это его первая тренерская работа в карьере.