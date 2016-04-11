Президент УПЛ Генинсон: "У харьковского "Металлиста" долгов на 25 миллионов долларов"
Будущее футбольного клуба находится под большим вопросом.
Харьковский "Металлист" в следующем сезоне может оказаться за пределами украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом в эфире телепрограммы "Великий футбол" сообщил президент УПЛ Владимир Генинсон.
Руководитель лиги утвердительно ответил на предположение ведущего о том, что "Металлист" в сезоне 2016/17 скорее не сыграет в УПЛ, чем сыграет.
"У "Металлиста" больше 25 миллионов долларов долгов. Там серьезные проблемы с УЕФА и ФИФА, поэтому не могу сказать, что будет с этим клубом", — заявил Генинсон.
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Он также добавил, что харьковский клуб в лице генерального директора клуба Александра Бойцана надеется исправить ситуацию.
"Такое ощущение, что душа за команду болит только у Александра Бойцана. Он постоянно на связи, пытается решить проблемы, ищет выход из ситуации. Но без активных действий собственника команды (Сергея Курченко - прим. УНИАН), исправить положение вряд ли возможно". - добавил президент УПЛ.