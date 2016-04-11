В ФФУ считают, что матч УПЛ "Черноморец" - "Говерла" мог быть договорным

11:44, 11 апреля 2016
Футбол
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Федерация футбола Украины начала соответствующее расследование.

Матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги между одесским "Черноморцем" и ужгородской "Говерлой" мог быть договорным. Об этом в интервью программе "Великий футбол" заявил руководитель службы внутренних расследований Федерации футбола Украины (ФФУ) Анатолий Мельничук.

"Да, действительно, проанализировав матч "Черноморец" — "Говерла" и услышав отзывы болельщиков и букмекеров было установлено, что у этой встречи есть признаки договорного матча, то есть мы говорим о манипулировании результатом матча", - сказал специалист ФФУ.

По его словам, служба расследования уже начала соответствующую проверку.

"Если будут обнаружены признаки криминального правонарушения, эти материалы будут переданы в правоохранительные органы для проведения досудебного расследования", — заявил Мельничук.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля одесский "Черноморец" обыграл ужгородскую "Говерлу" со счетом 1:0.

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